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Bakan Yumaklı açıkladı: İşte Ulusal Su Kurulu'nda alınan kararlar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulu'nun 3. toplantısında alınan 10 önemli kararı açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 16:55, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 16:55
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Bakan Yumaklı açıkladı: İşte Ulusal Su Kurulu'nda alınan kararlar

Bakan Yumaklı, suyun insan refahı ve sürdürülebilir kalkınma için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Küresel iklim değişikliği, su kaynaklarımızı tehdit eden en büyük unsurlardan biri. Temiz su kaynaklarına erişim artık bir beka meselesi haline geldi. Bu doğrultuda, geniş bir yelpazede kritik adımlar atıyoruz" dedi.

"Su Yönetiminde Etkin ve Verimli Çalışmalar Yapıyoruz"

Toplantıda, su kaynaklarının etkin yönetimi ve verimli kullanımı için üst düzey koordinasyon sağlanmasının amaçlandığını ifade eden Bakan Yumaklı, modern sulama sistemleri, yapay zeka destekli sulama ve kuraklık erken uyarı sistemleri gibi projelerle ilgili bilgi verdi.

Havza ve İl Su Kurulları Çalışmaları

Bakan Yumaklı, 26 Havza Su Kurulu ve 81 İl Su Kurulu toplantılarının tamamlandığını, havza ölçeğinde hazırlanan sektörel su tahsis planlarının onaylandığını belirtti. Ayrıca, su tasarrufu sağlamak amacıyla kurakçıl peyzaj düzenlemelerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Ulusal Su Kurulu'nda Alınan 10 Karar

  1. Taslak Su Kanunu: Teknik çalışmaların tamamlanarak TBMM'ye sunulması.
  2. Taşkın Kanunu: Teknik çalışmaların nihai hale getirilmesi ve sürecin başlatılması.
  3. Havza Su Kurulları: Öne çıkan hususların takip edilmesi ve kurulda bilgi paylaşımı.
  4. Fırat-Dicle Havzası: Kuraklıkla mücadele için acil önlem planı hazırlanması.
  5. Afyonkarahisar'da Yağmur Suyu Hasadı: İyi uygulamaların yaygınlaştırılması.
  6. Su Gönüllüsü Gençler: Çalışmaların ülke genelindeki okullarda yaygınlaştırılması.
  7. Kuraklık Riski Altındaki Göller: Eylem planlarının hazırlanması ve sunulması.
  8. Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları: Yeşil alanlarda su tasarrufu sağlayacak düzenlemelerin yaygınlaştırılması.
  9. Ulusal Su Planı: Nihai hale getirilerek bir sonraki toplantıda onaya sunulması.
  10. Büyük Menderes, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz Planları: Onaylanması.

"Statülerimizi Sürekli İyileştireceğiz"

Bakan Yumaklı, su yönetiminde adil, akıllı ve etkin uygulamalarla ilerleyeceklerini belirterek, "Su yönetimi statülerimizi sürekli iyileştireceğiz ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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