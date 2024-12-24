Ankara'da servis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Ankara'da servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır toplam 10 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 18:04, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 18:04
Kaza, Sincan ilçesi Polatlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir servis aracı ile otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken 1'i ağır toplam 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenilirken, ölen kişinin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.