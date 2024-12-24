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TBMM'nin ilk gündemi memurlara ilişkin düzenleme olacak

AK Parti'nin kabul edilen önergesine göre, devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi gündemin birinci sırasına alındı. Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 7 Ocak Salı gününe kadar toplanmayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 18:55, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 18:58
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TBMM'nin ilk gündemi memurlara ilişkin düzenleme olacak

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Partinin "Yerel seçimler sonrası belediyelerdeki işçi çıkarmaları", DEM Parti'nin "Suriye'de gazetecilerin vefatı", CHP'nin "Erzincan'ın sorunları" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, yerel seçimlerin ardından bazı belediyelerdeki işçilerin işten çıkarıldığını, bu durumun her seçim sonrasında yaşandığını söyledi.

Seçimler sonrasında çalışanların "İşimden olacak mıyım?" endişesini yaşamaması gerektiğini dile getiren Türkoğlu, Türkiye'de 1400'ün üzerinde belediye bulunduğunu belirtti.

Türkoğlu, Diyarbakır ve Van belediyelerinde çalışan işçilerin işten çıkarıldığını hatırlatarak, bazı işçilerin "Ellerimizde Türk bayrağı olduğu için işten çıkarıldık." dediğini aktardı.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, gazetecilerin gerçeği dile getirdiği için hedef alındığını iddia etti.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, bazı gazetecilere yazdığı haberler dolayısıyla davalar açıldığını ileri sürdü.

İfade ve haber alma özgürlüğünün hedef alınamayacağını söyleyen Konuralp, gazetecilerin kalemlerini hiçbir zaman bırakmayacağını dile getirdi.

- "PKK'nın gazeteciliğini yapanların gazeteciliğini konuşmak doğru değildir"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gerçek gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmesini desteklediklerini belirtti.

Gerçek gazetecilerin sözlerinin kısılması gibi bir durumun olmadığını vurgulayan Yayman, gerçek gazetecilerin demokrasilerde dördüncü kuvvet olduğunu kaydetti.

Gazetecileri söz hakkı ve düşünceyi savunduklarına işaret eden Yayman, "Gazeteci değil sözde gazetecilerin, gazetecilik değil aktivistlik yapanların, halkın gazetecisi değil PKK terör örgütünün gazeteciliğini yapanların gazeteciliğini konuşmak doğru değildir. Terörün, şiddetin, hak arama yöntemi olmasını savunmuyoruz." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin açıklamalarının ardından tekrar söz alan Hüseyin Yayman, "Kürt düşmanı arıyorsanız PKK'ya bakacaksınız." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre ise devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin birinci sırasına alındı.

Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerinin bugün, yarın ve perşembe günü tamamlanamaması halinde 27 Aralık Cuma ve 28 Aralık Cumartesi günü çalışmalarına devam edecek.

Kanun teklifinin görüşmelerinin, belirlenen günlerden herhangi birinde tamamlanması halinde Genel Kurul, 31 Aralık Salı günü ve 2 Ocak Perşembe günü çalışmayacak. Böylece Genel Kurul, teklifin görüşmelerini tamamladıktan sonra 7 Ocak Salı gününe kadar toplanmayacak.

Genel Kurulda, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in "Öğretmen Kadrosu İhdası ile Atanmalarına Dair Kanun Teklifi"nin doğrudan gündeme alınması önergesi reddedildi.

- AK Parti'li Zengin'den, ücretli öğretmenlerin alacaklarına ilişkin açıklama

Yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ücretli öğretmenlerin alacaklarına ilişkin telefonda görüştüğünü bildirdi.

Bugün itibarıyla bütün il milli eğitim müdürlüklerine ücretli öğretmenlerin ücretlerinin gönderildiğini, bazı illerde ödemelerin tamamlandığını anlatan Zengin, bu hafta içerisinde ücretli öğretmenlerin maaş ödemelerinin tamamlanacağını kaydetti.

Daha sonra Genel Kurulda, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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