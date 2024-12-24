Memurlara ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda

Kabul edilen maddeye göre, Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikle, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanmasını sağlayan düzenleme, Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli olacak.

Teklifin ikinci maddesi üzerindeki önergenin oylanması sırasında CHP'li milletvekilleri yoklama talep etti.

Yapılan yoklamada iki kez toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.