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Sokakta tartıştığı kardeşini sopayla dövüp, tabancayla vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kardeşini, sopayla darp edip bacağından tabancayla yaralayan ağabey tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 19:18, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 19:19
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Sokakta tartıştığı kardeşini sopayla dövüp, tabancayla vurdu

Olay, saat 08.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen ağabey Bülent G. (54), husumetlisi olan kardeşi beden eğitimi öğretmeni Erdami G. (52) ile denk geldi. Ağabey ve kardeş arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada ağabey, kardeşine sopayla vurmaya başladı. Öfkeli ağabey sopayı bırakıp üzerindeki tabancayla kardeşine ateş etti. Sağ bacağına mermi isabet eden Erdami G. yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli ağabey olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Şüpheli Bülent G.'nin ifadesinde, "Uzun yıllardır ailevi sorunlarımız vardı. Yolda denk geldik tartıştık, kavga ettik. Bende kendimi korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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