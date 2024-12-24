Akaryakıta enflasyon güncellemesi mi geliyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) İstanbul'da düzenlediği konferansta konuştu.

Şimşek, akaryakıt fiyatlarına yönelik düzenleme olabileceği sinyalini verdi. Şimşek "Bazı kritik yönetilen fiyatların enflasyon ile güncellenip güncellenmeyeceği hususunu değerlendiriyoruz, hepsini değil, bazı kritik kalemleri örneğin akaryakıtı düşünüyoruz" dedi.

Akaryakıt ürünlerinde 6 ayda bir otomotik olarak Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu tutarlarına artış yapılıyor. Şimşek'in açıklaması bu konuda bir adım atılabileceği ihtimalinini artırdı.