Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olduğunu belirterek, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 20:45, Son Güncelleme : 24 Aralık 2024 21:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni açıklanan asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında, "2025 yılında asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.