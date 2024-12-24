Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni açıklanan asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "2025 yılında asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.