Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası, yılın son faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Para Politikası Kurulu toplantısında alınacak karar, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların odak noktasında. Piyasada genel beklenti, 9 ay aradan sonra bir faiz değişikliğine gidileceği yönünde.

Beklenti Anketleri Yayımlandı

Anadolu Ajansı'nın yayımladığı beklenti anketine göre, 14 ekonomist faiz kararı üzerine tahminlerde bulundu. Ekonomistlerden 10'u 150 baz puanlık bir indirim öngörürken, 4 ekonomist faizin sabit kalacağını belirtti.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın paylaştığı piyasa katılımcıları anketinde ise ay sonu faiz beklentisi yüzde 48,5 seviyesine kadar gerilemişti.

Yabancı Kuruluşların Tahminleri

Yabancı finans kuruluşları da Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin öngörülerini açıkladı. Morgan Stanley, toplantıda 200 baz puanlık bir indirim beklediğini duyurdu. Goldman Sachs ise "indirim için henüz erken" diyerek, Ocak ayında bir faiz indiriminin daha muhtemel olduğunu ifade etti.

Merkez Bankası, son olarak Mart ayında faizi yüzde 50 seviyesine çıkartmıştı. Yeni faiz kararı, piyasalarda merakla bekleniyor.