CHP MYK, asgari ücret gündemiyle yarın olağanüstü toplanacak
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere yarın olağanüstü toplanacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2024 22:55, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 00:00
Partiden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel, açıklanan 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere MYK'yi yarın olağanüstü toplantıya çağırdı.
Toplantının, yarın saat 10.30'da parti genel merkezinde yapılacağı belirtildi.