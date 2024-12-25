25 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasına; Danilos Pizza-Melikgazi Kayseri Basketbol ve ÇBK Mersin-Emlak Konut maçlarıyla devam edilecek.

1- Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023'e ilişkin kazanç yapısı istatistikleri ile aralık ayına yönelik hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleneksel El Sanatları Festivali Açılış Programı ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Özel Ödülleri Programı'na katılacak.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü için Anıtkabir'deki kabri başında düzenlenecek anma programına katılacak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

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