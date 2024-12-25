Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 01:46, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 01:47
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 168
MADDE 1- 12 sayılı Milli Saraylar idaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "Cumhurbaşkanları adına kurulmuş müzeler bakımından bu amaçla kurulmuş vakıflarla" ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
24 Aralık 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI