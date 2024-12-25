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Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 01:47, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 01:49
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Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

TÜRKİYE UZAY AJANSI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 169

MADDE 1- 23 sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasmın (f) bendine "amacıyla" ibaresinden sonra gelmek üzere "yurtiçinde ve/veya yurtdışmda tesis, araştırma-geliştirme merkezi veya test merkezi kurmak, ulusal veya uluslararası" ibaresi ve "yaptırmak" ibaresinden sonra gelmek üzere ", bu amaçla uluslararası işbirlikleri geliştirmek" ibaresi ile aym fıkraya (p) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"r) Ajansın görev alanı ve faaliyetleri kapsamında, uzay ve havacılık teknolojileri ve sistemleri alamnda Cumhurbaşkam onayıyla yurtiçinde ve/veya yurtdışında özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurmak ve/veya kurulmuş şirketlere ortak olmak, kurulmuş şirketlerde imtiyazlı pay sahibi olmak, şirket satm almak, sahip olduğu şirketleri veya hisselerini devretmek."

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.

24 Aralık 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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