Nüfus Politikaları Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

NÜFUS POLİTİKALARI KURULU HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 172

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı. Nüfus Politikaları Kurulunun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen;

a) Başkan: Nüfus Politikaları Kurulu Balkanını,

b) Kurul: Nüfus Politikaları Kurulunu, ifade eder.

Kurul

MADDE 3- (1) Nüfus politikalarının eşgüdüm içerisinde bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasım ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, demografik yapıdaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Nüfus Politikaları Kurulu kurulmuştur.

(2) Kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakam, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakam, Sağlık Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı, İletişim Başkam, Strateji ve Bütçe Başkam ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkamndan oluşur. Cumhurbaşkam Yardımcısımn katılamadığı hallerde Kurula Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlık eder.

(3) Kurul, toplantılarını altı ayda bir gerçekleştirir. Başkan tarafindan gerekli görülmesi halinde Kurul daha sık aralıklarla toplantı yapabilir.

(4) Başkan tarafindan gerekli görülmesi halinde Kurul toplantılarına gündemle ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin temsilcileri davet edilebilir.

(5) Kurul tarafından, eylem planı başlıkları ve belirlenen öncelikler doğrultusunda çalışmaları yürütmek, teknik faaliyetlerin yönlendirilmesi İle eşgüdümünü ve takibini yapmak amacıyla komiteler ve çalışma grupları oluşturulur.

Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 4- (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Nüfus politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak.

b) Nüfus politikalarımn oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve bu kapsamda hazırlanacak eylem plam aracılığıyla planlı ve bütüncül bir yaklaşımla çalışmaları koordine etmek.

c) Nüfus politikaları ile ilgili yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmaları izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak.

ç) Nüfus politikaları ile ilgili çalışmalarda birden fazla kurumun görev ve yetki alanına giren hususlarda komiteler ve/veya çalışma grupları oluşturmak ve bunların iş programları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

d) Demografik yapıda meydana gelen değişimler ile doğurganlık oranının azalmasına neden olan faktörleri ve bunların ortaya çıkardığı sonuçları kapsamlı olarak incelemek ve gerekli tedbirlerin alınmasım sağlamak.

e) Doğurganlık hızının nüfusun yenilenme seviyesinin üzerinde tutulması ve aile kurumunun güçlendirilmesi suretiyle sağlıklı ve dinamik nüfus yapısının korunması için kısa, orta ve uzun vadeli politikaların oluşturulmasını sağlamak.

f) Kurul kararları ve eylem plammn uygulama sonuçlarını değerlendirmek.

(2) Kurul faaliyetleri ile Kurul kararları ve eylem plamnın uygulama sonuçları Başkan tarafından Cumhurbaşkamna sunulur.

Sekretarya

MADDE 5- (1) Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığmca bir bakan yardımcısı ve yeterli sayıda personel görevlendirilir. Sekretarya, Başkana karşı sorumludur.

(2) Sekretaryamn görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurulun görev alamna giren politika ve program önceliklerini yansıtan eylem planının hazırlık, uygulama ve İzleme çalışmalarım ilgili kurumlarla koordine ederek yürütmek.

b) Kurul toplantılarma yönelik üyelerin gündem önerilerini Başkamn onayına sunmak.

c) Toplantı davetinin yapılması, gündeme ilişkin dokümanların üyelerle paylaşılması ile diğer toplantı hazırlıklarını yürütmek.

ç) Kurul toplantılarında alınan kararlarm uygulanmasına yönelik izleme ve değerlendirme yapmak ve sonuçlarım Kurula sunmak.

d) Kurul çalışmalarına ve eylem planının uygulanmasına yönelik Kurul toplantısı öncesi ilerleme raporlarını hazırlamak ve Başkana sunmak.

e) Başkanı bilgilendirerek Kurul çalışmalarına ilişkin gerekli diğer faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlar, komiteler ve çalışma gruplan ile işbirliği içinde yürütmek.

f) Kurulun görev alanıyla ilgili Başkan tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.

24 Aralık 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI