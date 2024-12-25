Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars'a geldi

22 ilde IŞİD operasyonu: 182 kişi yakalandı
22 ilde IŞİD operasyonu: 182 kişi yakalandı
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı yarın
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı yarın
İsias Otel davasında karar açıklandı
İsias Otel davasında karar açıklandı
10 üniversite 438 akademisyen alınacak
10 üniversite 438 akademisyen alınacak
Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de
Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de
İcra Dairelerine 9 milyon yeni dosya: İş yükü azalmıyor
İcra Dairelerine 9 milyon yeni dosya: İş yükü azalmıyor
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı ne olacak?
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı ne olacak?
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Memurlara ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Memurlara ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Asgari ücret toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ'ten açıklama
Asgari ücret toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ'ten açıklama
Bakan Şimşek: Öncelikli hedefimiz dezenflasyon ve yapısal dönüşüm
Bakan Şimşek: Öncelikli hedefimiz dezenflasyon ve yapısal dönüşüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
MB açıkladı: 2025-2027 arası 5 temel odak noktası belirlendi
MB açıkladı: 2025-2027 arası 5 temel odak noktası belirlendi
Akaryakıta enflasyon güncellemesi mi geliyor?
Akaryakıta enflasyon güncellemesi mi geliyor?
Bakanlıktan Ambulans helikopter kazasına dair açıklama
Bakanlıktan Ambulans helikopter kazasına dair açıklama
Altın alım-satımında yeni dönem: Kimlik şartı geliyor
Altın alım-satımında yeni dönem: Kimlik şartı geliyor
Bakan Yumaklı açıkladı: İşte Ulusal Su Kurulu'nda alınan kararlar
Bakan Yumaklı açıkladı: İşte Ulusal Su Kurulu'nda alınan kararlar
Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi
Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi
'HÜDA-PAR'lılar okullarda ders anlatacak' iddiasına açıklama
'HÜDA-PAR'lılar okullarda ders anlatacak' iddiasına açıklama
Aile hekimlerinden Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne destek
Aile hekimlerinden Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne destek
HAK-İŞ 2025 yılı zam talebini açıkladı
HAK-İŞ 2025 yılı zam talebini açıkladı
Bakan Uraloğlu: Bizde onay bekleyen hiçbir metro projesi yok
Bakan Uraloğlu: Bizde onay bekleyen hiçbir metro projesi yok
3 Bakan Balıkesir'e gitti
3 Bakan Balıkesir'e gitti
Devlet korumasında yetişen 718 genç kamuya atandı
Devlet korumasında yetişen 718 genç kamuya atandı
'Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var'
'Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var'
MSB: Teğmenlerle ilgili dosya 16 Ocak'ta görüşülecek
MSB: Teğmenlerle ilgili dosya 16 Ocak'ta görüşülecek
Gelecek Partili vekil istifa etti. Saadet-Gelecek grubu düştü
Gelecek Partili vekil istifa etti. Saadet-Gelecek grubu düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamaya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamaya ilişkin açıklama
Son 15 günde Kaç suriyeli geri döndü?
Son 15 günde Kaç suriyeli geri döndü?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars'a geldi

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 32,5 saatlik yolculuğun ardından son durak Kars'a ulaştı. Balıkesir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Ziya Polat, patlama nedeniyle treni müziksiz ve eğlencesiz karşıladıklarını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 01:19, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 07:39
Yazdır
Turistik Doğu Ekspresi son durağı Kars'a geldi

Tarihi Ankara Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 32,5 saatlik yolculuğun ardından son durak Kars'a ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, 2024-2025 dönemi ilk seferi kapsamında 23 Aralık'ta 14.00'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıktı.

Erzincan ve Erzurum'da durduktan sonra yaklaşık 32,5 saatlik yolculuğun ardından saat 22.35'te Kars Tren Garı'na ulaşan yolcular, çiçeklerle karşılandı. Kentin yöresel ürünlerini tadan yolcular, kendilerini karşılayan Karslı aşıklar ile Kafkas Halk Oyunları ekibiyle fotoğraf çektirdi.

Garın önünde oluşturulan "Kars" yazısının meşale ile yakılmasıyla karşılama sona erdi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasındaki patlama nedeniyle, karışlamadaki çalgı ve gösteriler iptal edildi.

Vali Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, ilk seferini yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin gazi Kars'a, şehitler diyarına, Ani'ye, ilk Türk şehrine ve lezzetler diyarına geldiğini söyledi.

Kazasız, belasız ve bereketli bir sezon dileyen Polat, "Turistik Doğu Ekspresi ile gazi Kars'ımız turizmde çok önemli bir destinasyon noktası oldu. Bu seferlerin başlamasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Balıkesir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Polat, patlama nedeniyle treni müziksiz ve eğlencesiz karşıladıklarını belirtti.

TCDD Taşımacılık AŞ Müşteri Hizmetleri Dairesi Başkanı Murat Akçay ise Turistik Doğu Ekspresi sezonun ilk seferine çıktığını dile getirerek, "Erzurum ve Erzincan'da mola verdik, gelen yolcular inşallah Kars'ın hem gastronomisini tadacaklar hem de tarihi ve kültürel yerlerini gezecekler." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber