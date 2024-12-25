'İşçi ve aileleri daha da yoksullaştı'
DİSK, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL'lik asgari ücreti eleştirerek, artışın resmi enflasyonun bile altında kaldığını vurguladı. Yapılan açıklamada, "Bu artış, milyonlarca işçi ve ailesini daha da yoksullaştırdı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 07:47, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 07:49
DİSK, sosyal medya hesabından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.
Açıklama şöyle:
"İktidar ve sermaye bir kez daha tek taraflı olarak asgari ücreti belirledi. Kimsenin inanmadığı resmi enflasyonun bile altındaki asgari ücret artışı ile milyonlarca işçi ve ailesi daha da yoksullaştı. İşçilerin temsili olarak dahi yer almadığı apar topar bir toplantı ile tebliğ edilen bu asgari ücret hükümsüzdür. İşçi sınıfı örgütlenerek, sendikalı olarak bu sefalet dayatmasını püskürtecektir"