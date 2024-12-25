Ümraniye'de bir dairede patlama meydana geldi

Doğal gazdan kaynaklandığı öne sürülen patlama nedeniyle çevredeki bazı bina ve park halindeki otomobillerde de hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstiklal Mahallesi Kuzey Sokak'taki 4 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

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