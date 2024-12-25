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Ümraniye'de bir dairede patlama meydana geldi

Ümraniye'de 4 katlı bir binanın 2'nci katında patlama meydana geldi. Patlama sırasında 1 kişi yaralanırken, büyük çapta hasarın oluştuğu bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 07:55, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 07:57
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Ümraniye'de bir dairede patlama meydana geldi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de 4 katlı binanın 2. katında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

İstiklal Mahallesi Kuzey Sokak'taki 4 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri tahliye edilirken, olay sırasında yaralanan 1 kişi ambulansta tedavi altına alındı.

Patlama nedeniyle binada geniş çaplı hasar meydana geldi.

Doğal gazdan kaynaklandığı öne sürülen patlama nedeniyle çevredeki bazı bina ve park halindeki otomobillerde de hasar oluştu.

Patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.

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