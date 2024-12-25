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Altın fiyatları ne kadar? (25 Aralık 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2.962 TL'den başlarken, ons altının değeri ise 2.617 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 25 Aralık altın fiyatları...

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 08:08, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 08:10
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Altın fiyatları ne kadar? (25 Aralık 2024)

Altın fiyatları, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 612 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 2 milyon 997 bin lira oldu.

Yeni günde ise gram altın güne 2.962 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 843 liradan başladı.

Güncel Altın Fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 2.962,68 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 4.843,98 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 9.687,95 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 19.601,00 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.316,65 TL
  • Gremse altın satış fiyatı: 48.769,00 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 2.617,50 Dolar

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