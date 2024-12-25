Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı

Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin fiyatlama davranışına etkisine ilişkin basın açıklamasında "2025 yılı asgari ücreti, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş ve açıklanmıştır. Yüzde 30'luk artış öngören ve 2025 yılı için 22.104 lira net ücret olarak uygulanacak olan asgari ücretin tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Özellikle asgari ücretteki artış oranının sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarının bir kez daha uyarıldığı açıklamada, yeni asgari ücretin 2025 yılı ocak ayının sonunda ödeneceği ve işçilik maliyetinin toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturduğu vurgulandı.

"Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şunlar kaydedildi;

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekipleri, İl Ticaret Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri sıkı bir denetim için sahada birlikte çalışmaktadırlar. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketici Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekipleri de sahada yoğun bir şekilde denetim çalışması yürütmektedirler.

Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, aç gözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz. 2025 yılı başında yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında bütün denetim cezaları arttırılarak uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır.