Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı

Kamu Birliği: Asgari ücrete yüzde 30 memura yüzde 13 mü?
Kamu Birliği: Asgari ücrete yüzde 30 memura yüzde 13 mü?
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
%0 Faizli 50.000 TL Fırsatı, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü
Öğrenci servisi tırla çarpıştı: 8'i ağır 26 yaralı
Öğrenci servisi tırla çarpıştı: 8'i ağır 26 yaralı
Eşini 30 yerinden bıçaklayan sanığa 'Haksız tahrik' indirimi
Eşini 30 yerinden bıçaklayan sanığa 'Haksız tahrik' indirimi
3 bakanlık 96 personel alacak
3 bakanlık 96 personel alacak
Yeni asgari ücret için kim ne dedi?
Yeni asgari ücret için kim ne dedi?
Dört vekil ve 12 başkan AK Parti'ye katılacak
Dört vekil ve 12 başkan AK Parti'ye katılacak
Arabuluculukta ücret tarifesi belirlendi
Arabuluculukta ücret tarifesi belirlendi
Tarım Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı
Tarım Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı
22 ilde IŞİD operasyonu: 182 kişi yakalandı
22 ilde IŞİD operasyonu: 182 kişi yakalandı
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı yarın
Merkez Bankası'ndan yılın son faiz kararı yarın
İsias Otel davasında karar açıklandı
İsias Otel davasında karar açıklandı
10 üniversite 438 akademisyen alınacak
10 üniversite 438 akademisyen alınacak
Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de
Kaymakam adaylığı sınav ilanı Resmi Gazete'de
İcra Dairelerine 9 milyon yeni dosya: İş yükü azalmıyor
İcra Dairelerine 9 milyon yeni dosya: İş yükü azalmıyor
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı ne olacak?
Gözler MB'de: Yılın son faiz kararı ne olacak?
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Memurlara ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Memurlara ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Asgari ücret toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ'ten açıklama
Asgari ücret toplantısına katılmayan TÜRK-İŞ'ten açıklama
Bakan Şimşek: Öncelikli hedefimiz dezenflasyon ve yapısal dönüşüm
Bakan Şimşek: Öncelikli hedefimiz dezenflasyon ve yapısal dönüşüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
MB açıkladı: 2025-2027 arası 5 temel odak noktası belirlendi
MB açıkladı: 2025-2027 arası 5 temel odak noktası belirlendi
Akaryakıta enflasyon güncellemesi mi geliyor?
Akaryakıta enflasyon güncellemesi mi geliyor?
Bakanlıktan Ambulans helikopter kazasına dair açıklama
Bakanlıktan Ambulans helikopter kazasına dair açıklama
Altın alım-satımında yeni dönem: Kimlik şartı geliyor
Altın alım-satımında yeni dönem: Kimlik şartı geliyor
Bakan Yumaklı açıkladı: İşte Ulusal Su Kurulu'nda alınan kararlar
Bakan Yumaklı açıkladı: İşte Ulusal Su Kurulu'nda alınan kararlar
Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi
Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin kimlikleri belirlendi
'HÜDA-PAR'lılar okullarda ders anlatacak' iddiasına açıklama
'HÜDA-PAR'lılar okullarda ders anlatacak' iddiasına açıklama
Aile hekimlerinden Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne destek
Aile hekimlerinden Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne destek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret fırsatçılarına uyarı

Ticaret Bakanlığı, asgari ücretteki artış oranını fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyararak, tüketicileri mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamalarının yeni ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde cezalandırılacağını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 09:06, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:37
Yazdır

Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin fiyatlama davranışına etkisine ilişkin basın açıklamasında "2025 yılı asgari ücreti, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş ve açıklanmıştır. Yüzde 30'luk artış öngören ve 2025 yılı için 22.104 lira net ücret olarak uygulanacak olan asgari ücretin tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Özellikle asgari ücretteki artış oranının sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarının bir kez daha uyarıldığı açıklamada, yeni asgari ücretin 2025 yılı ocak ayının sonunda ödeneceği ve işçilik maliyetinin toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturduğu vurgulandı.

"Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada şunlar kaydedildi;

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekipleri, İl Ticaret Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri sıkı bir denetim için sahada birlikte çalışmaktadırlar. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketici Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekipleri de sahada yoğun bir şekilde denetim çalışması yürütmektedirler.

Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, aç gözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz. 2025 yılı başında yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında bütün denetim cezaları arttırılarak uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber