'Ters köşe olduk, işverenin dediği oldu'

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki dördüncü toplantısı gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Bakan Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını ifade etti.

CEM KÜÇÜK'TE HAYAL KIRIKLIĞI

Artış oranı yüzde 30 olan asgari ücretin işverene maliyeti 30 bin 556 TL oldu. Yeni asgari ücret, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'te de hayal kırıklığına yol açtı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Ters köşe' olduk diyen Küçük, katıldığı canlı yayında duygularını paylaştı.

"İŞVERENİN DEDİĞİ OLDU"

"İşverenin dediği oldu" diyen Küçük, "Çok düşük bir rakam. İşçiye ve memura da 6 aylık fark verilecek demektir bu" ifadesini kullandı.

"ASGARİ BÖYLEYSE EMEKLİ NE OLACAK?"

Küçük devamında "Bu durum vatandaşı çok zorlar. Emekli rakamlarını da duyuyoruz. Çok komik kalıyor. Bu durum toplumdan tepki görür. Bu emekliye de bir şey verilmeyecek anlamına gelir" diye konuştu.

Küçük'ün ifadeleri şu şekilde:

İş verenin dediği oldu. 24-25 bin TL'nin üstüne çıkarsa çok adam çıkarırız diye iş verenin dediği olmuş. Yıl sonu enflasyon yüzde 42.91. Yıllık yüzde 43-44 civarında gelecek. Yüzde 35 olsa anlaşılır ancak 22 bin TL çok düşük. Bu şu demek; iş verenin dediği olmuş, demek ki emekliye altı aylık fark verilecek. Bu zam vatandaşı, özel sektörü ve emekliyi çok zorlar.