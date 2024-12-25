Aksaray'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Yakalanan F.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 09:25, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:30
AKSARAY (AA) - Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan F.K'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.
Yakalanan F.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.