Ali Koç: Şampiyon olmadan görevi bırakmam
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, erken seçim iddialarının konuşulduğu yönetim kurulu toplantısında görevi bırakmayacağını vurguladı. "Şampiyon olmadan bu görevi bırakmam" dediği aktarılan Koç'un açıklamaları gündeme damga vururken, kulüpte taraftarlardan sorumlu yönetici Ahmet Ketenci'nin görevden alındığı öğrenildi.
Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 09:36, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:38
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu toplantısında sarı-lacivertli camiadaki "erken seçim" konusunu masaya yatırdı.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediği öğrenildi.
Taraftarlardan sorumlu olan yönetici Ahmet Ketecin'nin ise görevinden alındığı bildirildi.
Fenerbahçe'de taraftardan sorumlu yeni yöneticinin Hulusi Belgü olacağı aktarıldı.
Ali Koç'un yanında kenetlendiklerini belirten Ketenci, "Eksiklerimi var transfer yapacağız. Zorluklar yaşıyoruz ama bu demek değilki pes edeceğiz. Zorlukları da göğüsleyeceğiz. Mücadeleyi bırakmayacağız. Asla vazgeçmek yok." açıklamalarında bulundu.