Aşık Veysel'in hayatı film oluyor

Yönetmen koltuğunda Gökhan Keskin'in oturduğu filmde, Aşık Veysel'i oyuncu ve halk müziği sanatçısı Şentürk Dündar canlandıracak.



Yapımcı ve yönetmen Keskin, filme ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir yıldır çalıştığımız büyük üstat Aşık Veysel'in doğumundan ölümüne dek, 79 yılını anlatan sinema filmimizin çekimleri için Sivas'a geldik. Perşembe günü çekimlerimize başlıyoruz. Heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Yasemin Yalçın, Ali Sürmeli, Erkan Can, Suna Selen, Nurseli İdiz, Selahattin Taşdöğen, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yavuz Karakaş, Metin Yıldırım ve Ali Kürşat Uzun yer alıyor.

Filmin 2025 yılının sonunda sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.

Aşık Veysel Kimdir?

Aşık Veysel Şatıroğlu, 25 Ekim 1884 tarihinde, Ahmet ve Gülizar çiftinin çocuğu olarak, Şarkışla, Sivas'da dünyaya geldi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü de kaybetti. Geçirdiği talihsiz bir kaza sonucunda sağ gözünü de kaybeden Veysel, babasının hediyesi olan bir saz sayesinde, henüz genç yaşlarda müziğe başladı.

Önce başka ozanların türkülerini çalmaya başlayan Aşık Veysel, 1933 yılında tanıştığı Ahmet Kutsi Tecer'in teşvikleriyle kendi sözlerini yazıp söylemeye başladı. Aşık Veysel 20 yaşındayken, I. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine kardeşleri ve arkadaşları cepheye gidince, genç ozan yalnız kaldı. Bu süre içerisinde tek arkadaşı sazı olan ama şair, kendisini iyice müziğe verdi. Savaşın sona ermesinin ardından Esma adlı bir kadınla evlendirilen Veysel, bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. Fakat oğlu henüz on günlükken hayata gözerini yumdu. Esma'nın başka bir adama kaçmasının ardından henüz altı aylık kızı ile baş başa kalan Veysel, henüz çok genç yaşlardayken bu kızını da kaybetmenin acısını yaşadı.

Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Hümeyra, Fikret Kızılok, Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Şarkışla'da her yıl adına şenlikler yapılır.

Eserlerinde Türkçe'si yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içeydi. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda vefat etti.