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Eşini 30 yerinden bıçaklayan sanığa 'Haksız tahrik' indirimi

Konya'da boşanma aşamasındaki eşi Elif Durmaz'ı otomobilde 30 bıçak darbesiyle öldüren Bekir Durmaz, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 18 ila 24 yıl arasında hapis cezası talebiyle yargılanıyor. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Elif Durmaz'ın ölümüne neden olan 4 öldürücü darbenin yanı sıra toplam 30 bıçak darbesi aldığı belirtildi. Sanık Bekir Durmaz ifadesinde, eşinin kendisine yönelik sözlerini gerekçe göstererek cinayeti işlediğini savundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 09:54, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:27
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Konya'da Çiftçi Bekir Durmaz, 21 Ağustos'ta çocuklarına alışveriş yapmak için ikna ettiği boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi Elif Durmaz'ı, otomobilde arka koltukta oturan zihinsel engelli oğlu Ö.F.D.'nin (11) gözleri önünde vücudunun 30 yerinden bıçakladı.

Ardından polis merkezine gelip, otomobilin içindeki eşini bıçakladığını söyleyerek sağlık ekibi çağrılmasını istedi. Ekipler yaptığı kontrolde Elif Durmaz'ın öldüğünü belirledi. Durmaz'ın cenazesi, otopsinin ardından Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Gözaltına alınan Bekir Durmaz da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Elif Durmaz'ın 4'ü öldürücü olmak üzere 30 bıçak darbesiyle öldüğü anlatıldı. Bekir Durmaz'ın ifadesinde, Elif Durmaz'ın kendisine karşı aksi ispat edilemeyen şekilde, "Ben senin eşin değilim. Bu gece bu evde kalmayacağım. Sen bana 3 kez 'Boş ol' dedin. Ben başkasını seviyorum" dediğine yer verilen iddianamede, sanık hakkında 'Haksız tahrik altında eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"PİŞMANLIĞIMIN ÜÇ NEDENİ VAR"

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bekir Durmaz, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Son sözü sorulan Bekir Durmaz, pişman olduğunu belirterek, ''Olay nedeniyle çok pişmanım. Pişmanlığımın 3 nedeni var. Birincisi Allah'ın verdiği bir canı aldım. İkincisi çocuklarımı, annesiz ve babasız bıraktım. Üçüncüsü ise çok sevdiğim bir insandı. Yüce adalete güveniyorum" dedi.

'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, Durmaz'ı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirilerek, ceza 21 yıla düşürüldü. Heyet, 'sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve verilecek cezanın fail üzerinde olumlu etki yapacağı hususunda olumlu kanaat hasıl olduğunu' belirterek, 'iyi hal' indirimi uygulayarak 17,5 yıl hapis cezasına karar verdi.

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