2025 yılı İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

Sigortalı çalışırken kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan çalışanlara işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda İşsizlik Fonu'ndan işsizlik ödeneği ödeniyor.

Halk arasında 'işsizlik maaşı' olarak bilinen 'işsizlik ödeneği' de her yıl asgari ücretle birlikte belirleniyor.

İşsizlik maaşında en düşük rakam brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yüksek rakam ise asgari ücretin yüzde 80'i kadar olabiliyor.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

2025 yılında uygulanacak asgari ücret net 22 bin 104 lira, brüt 26 bin 3 lira olarak belirlendi.

Buna göre 2025 yılında en düşük işsizlik maaşı 10 bin 332 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 20 bin. 644 lira lira olarak uygulanacak.

2024'te en düşük işsizlik maaşı 7 bin 940 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 15 bin 868 lira olarak uygulanıyordu.