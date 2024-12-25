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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,93 değer kazanarak 9.859,45 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 14:41, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 14:42
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 186,70 puan ve yüzde 1,93 artışla 9.859,45 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 23,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,80, holding endeksi yüzde 1,72 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,13 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, yılın son haftasında dünyanın birçok yerinde Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki da da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

Dün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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