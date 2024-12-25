Üniversite, tartışmalı ilanı düzeltti!

23 Aralık 2024 tarihli "Kişiye Özel Şartlar İlanlarda Adayların Önünü Kesiyor" başlıklı haberimizde; Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından ilan edilen Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda "Çevre Mühendisliği Programından lisans mezunu olup Çevre Teknolojileri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek kaydıyla, alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olup KALİTE GELİŞTİRME TECRÜBESİNE SAHİP OLMAK." şartı arandığı, ilanda yer alan Kalite Geliştirme tecrübesinin adayların önünü kestiğine dikkat çekmiştik.

Haberimiz üzerine, Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından 25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen düzeltme metniyle kalite geliştirme tecrübesi ilandan çıkartılmış, ayrıca Bitkisel ve Hayvansal Üretim alanında tezli yüksek lisans yapanlara da başvuru şansı verilmiştir.

