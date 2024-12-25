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Kamu Birliği: Asgari ücrete yüzde 30 memura yüzde 13 mü?

Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zam oranlarını eleştirerek, memurların yoksulluk sınırının altında bırakıldığını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 10:45, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:47
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Kamu Birliği: Asgari ücrete yüzde 30 memura yüzde 13 mü?

Osman Kaya, asgari ücrete yapılan %30'luk zamma karşılık memur maaşlarına yalnızca %13 oranında zam yapılmasını eleştirerek, "Memur maaşıyla asgari ücret arasındaki fark her geçen yıl kapanıyor. Memur maaşı giderek asgari ücret seviyesine yaklaşıyor. Memur sendikaları olarak hem söylemde hem eylemde buna dur demeliyiz." dedi.

Memurlar için yeniden refah payı verilmesi ve zam oranlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, Ocak ayı itibarıyla bu konuda bir eylem planı açıklayacaklarını belirtti.

"Memurlar yoksulluk sınırının altına bırakılıyor"

Kaya, mevcut hayat pahalılığı göz önüne alındığında, %13'lük bir zammın memurları bir kez daha yoksulluk sınırının altına düşürdüğünü ifade etti. Sağlıklı bir kamu hizmetinin, öncelikle kamu hizmeti sunan memurların sağlıklı koşullarda yaşayabilmesiyle mümkün olabileceğinin altını çizen Kaya, bu durumun kamusal hizmetlerin niteliğini de olumsuz etkileyeceğini söyledi.

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