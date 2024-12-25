Kazakistan'da Azerbaycan'a ait yolcu uçağı düştü
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. Düşen uçakta bulunan 72 kişiden 25'i sağ kurtuldu, bunların 22'si hastaneye kaldırıldı.
AZERBAYCAN HAVAYOLLARI'NIN UÇAĞI DÜŞTÜ
Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.
Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, düşen uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye gitmekte olduğunu aktardı.
SİS NEDENİYLE ROTA DEĞİŞTİ
Grozni'deki sis nedeniyle uçağın rotasının değiştirildiği ifade edildi. Uçağın sis nedeniyle Grozni'den Dağıstan'a yönlendirildiği aktarıldı.
Uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi.
UÇAKTA 72 KİŞİ BULUNUYORDU
Düşen yolcu uçağında 67'si yolcu ve 5'i mürettebat olmak üzere 72 kişinin bulunduğu belirtildi.
Kazak yetkililer, düşen uçaktan 6 kişinin kurtarıldığını ancak durumlarının ağır olduğunu aktardı.
DÜŞTÜKTEN SONRA ALEV ALDI
Uçak düştükten sonra alev aldı. Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi.
Kurtarma ekipleri yangına müdahale ederken bölgede bir operasyon merk4ezi kuruldu.
Kazakistan Bakanlığından açıklama
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı: Aktau'da düşen uçakta bulunan 72 kişiden 25'i sağ kurtuldu, bunların 22'si hastaneye kaldırıldı