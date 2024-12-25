Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen öldü

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Sarıkaya'nın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Adıyaman'a gönderildi.

Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Öğretmeni Mehmet Sait Sarıkaya, dün saat 20.30 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaptığı sırada aniden fenalaşıp, yere yığıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net