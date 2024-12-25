Şanlıurfa'da dehşet! Önce öldürdü sonra kaçtı
Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Toprak'a araba çarptı. Talihsiz adam olay yerinde can verirken, sürücü kayıplara karıştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 11:01, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:03
Kaza Karaköprü ilçesindeki GAP Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Toprak'a sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.