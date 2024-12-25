Bankadan para çekecekler dikkat! Belge zorunluluğu geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyi engellemek için yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor.

Bankalarda gerçekleştirilen nakit yatırma ve çekme işlemlerine yönelik denetimleri sıkılaştırmak amacıyla tüm bankalara yeni yönergeler gönderildi.

1 Ocak 2025 itibarıyla, bankalarda yapılan nakit işlemlerin kaynağının resmi belgelerle doğrulanması mecburi olacak.

YENİ SİSTEM HAYATA GEÇECEK

Banka çalışanları, nakit para işlemlerinde müşterilerden paranın kaynağını ve kullanım amacını soracak.

RESMİ BELGELER ZORUNLU OLACAK

Nakit işlemlerde gerekli evrakların hazır bulundurulması gerekecek.

Döviz bozdurma fişi, altın satış faturası ya da araç ve konut satış belgeleri gibi dokümanları sunamayanlar detaylı incelemeye tabi tutulacak.

KAYNAĞI BELİRSİZ PARALARA İZİN VERİLMEYECEK

Yeni yıl itibarıyla kaynağı belirsiz paralarla işlem yapılmasına izin verilmeyecek.