Adana Demirspor, Yusuf Sarı'nın sözleşmesini feshetti
Adana Demirspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Yusuf Sarı'nın sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi. 26 yaşndaki oyuncunun bir sonraki takımının RAMS Başkaşehir olacağı iddia ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 11:32, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:33
Trendyol Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve son sırada yer alan Adana Demirspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yusuf Sarı ile yollarını ayırdı.
Adana Demirspor formasıyla 76 resmi maça çıkan Sarı, bu mücadelelerde 12 gol atıp, 17 asistlik katkı sağlamıştı.
26 yaşndaki oyuncunun bir sonraki takımının RAMS Başkaşehir olacağı iddia ediliyor.