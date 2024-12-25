6 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Çalışma kapsamında, haklarında 8 yıl 1 ay ile 6 yıl 10 ay hapis cezaları bulunan B.K, A.N.S., Ş.V., Ö.F.Ş., M.G. ve M.Ö. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.

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