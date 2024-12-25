6 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 11:45, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:52
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, haklarında 8 yıl 1 ay ile 6 yıl 10 ay hapis cezaları bulunan B.K, A.N.S., Ş.V., Ö.F.Ş., M.G. ve M.Ö. yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.