21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde 21 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek"

Yapılan açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadeleri yer aldı.