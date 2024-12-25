Nedim Yamalı, AK Parti grubunda

Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıklayan Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı sıralarında görüldü.

Yamalı dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini açıklayarak "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Yamalı'nın istifasının ardından SAADET-Gelecek Partisi'nin TBMM'deki grubu düştü.

AK PARTİ'YE KATILMASI BEKLENİYORDU

İstifa dilekçesinin meclis genel sekreterliğine ulaşmasının ardından kaydı bağımsız milletvekili olarak değiştirilen Yamalı'nın yarın gerçekleşecek AK Parti grup toplantısında AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.