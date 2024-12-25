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Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 1103 operasyon, 1376 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor. 1 Ocak'tan bu yana düzenlenen 1103 operasyonda toplamda 722 kilogram uyuşturucu ele geçirdi, 1376 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 13:01, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 13:03
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Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 1103 operasyon, 1376 gözaltı

Van'da huzur ve güvenliğin tesis edilmesi, asayişin sağlanması için gece gündüz görev yapan polisler, uyuşturucuyla mücadeleyi de kararlılıkla sürdürüyor.

Uyuşturucu nakli ve ticaretinin önlenmesi için tüm ihbarları titizlikle değerlendiren, saha çalışmaları yapan narkotik ekipleri, müdürlük bünyesindeki 10 narkotik madde arama köpeğiyle evlerin, araçların en gizli yerlerine saklanan uyuşturucuyu buluyor, yol kontrolleriyle caydırıcılığı artırıyor.

Bağımlılığın önlenmesi için "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına da göz açtırmayan ekipler, kent merkezinde özellikle gençlerin yoğun bulunduğu yerlerde sürekli denetimler yapıyor.

Uyuşturucunun Van üzerinden batı illerine sevkini engellemek için özveriyle görev yapan narkotik polisleri, 1 Ocak'tan bu yana 1103 operasyon düzenledi.

Bu operasyonlarda 176 kilogram eroin, 482 kilogram sentetik uyuşturucu, 48 kilogram esrar, farklı miktarlarda diğer uyuşturucu maddeler ile 55 bin 705 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, 1376 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Türkiye'de üst sıralarda yer aldık"

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli Komiser Adem Çelik, AA muhabirine, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu'nun talimatları doğrultusunda vatandaşları doğrudan veya dolaylı etkileyen uyuşturucu kaçakçılarına karşı zaman kavramı gözetmeden görev yaptıklarını söyledi.

Van'ın konumu itibarıyla uyuşturucu sevkiyatının önemli güzergahları arasında yer aldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Özellikle Afganistan, Pakistan ve İran'da yasa dışı ekilen veya üretilen uyuşturucu maddelerin, İran'dan ilimizde getirilerek Avrupa ülkelerine götürüldüğünü bilmekteyiz. Bu kapsamda bu yıl İl Emniyet Müdürlüğü olarak eroin ve sentetik uyuşturucu yakalamalarında Türkiye'de üst sıralarda yer aldık. 1 Ocak'tan bu yana 1103 operasyon gerçekleştirdik.1376 şüpheliye işlem yaptık. 206 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 722 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi."

"Birçok alanda uygulama yapmaktayız"

Son yıllarda yapılan başarılı operasyonlar sayesinde uyuşturucu madde kaçakçılığı yapanların ülke dışında farklı rota arayışına girdiklerini vurgulayan Çelik, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik de mücadele yürüttüklerini vurguladı.

Ekiplerin kent merkezi ve çevresinde sürekli denetimler yaptığını ifade eden Çelik, "Narkotik Vaka Analiz Sistemi programından aldığımız veriler kapsamında narko alan uygulamaları, şok uygulamalar, okul çevresi, parklar ve kafeler başta olmak üzere birçok alanda uygulama yapmaktayız. Aynı zamanda müdürlüğümüzce uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş cezası olanların kurulan özel ekiplerle yakalanmaları sağlanmaktadır" diye konuştu.

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