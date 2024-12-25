Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Mülakat mağdurları, ücretli öğretmenlik ve yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili konuşan Tekin, 'Ücretli öğretmenlikle alakalı bütçe sorunu ortaya çıktı. Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Buna göre; Ücretli öğretmen maaşları 25 Aralık veya 26 Aralık tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

"MÜLAKATLARDA USULSÜZLÜK YOK"

Mülakat mağduru adaylarla ilgili konuşan Tekin, "Bana mülakatta haksızlık yapıldı diyorsa mağdur edilmiştir itiraz süreçlerinin değerlendirilir. Kimliği gizli olarak adı memleketi herhangi torpil iddiası olacak şeyleri gizli mülakat yaptık ve jüri de gizli. Kimsenin erişebileceği bir durum yok. Bu bir tedbir. Mağduriyet olması için usulsüzlük olması lazım usulsüzlük yok. Başka ilde sınava giren benden yüksek aldı diyor olabilir bu bir mülakat. Bunu düşünen varsa resmi olarak başvursun gerekeni yaparız.

"BÜTÇE SORUNU ORTAYA ÇIKTI"

Öğretmen maaşlarındaki gecikmelerle ilgili de açıklama yapan Bakan, bu durumun bütçedeki artan kurs talepleri nedeniyle yaşandığını, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin açtığı dava nedeniyle ders saati ödemelerinde bazı sorunlar yaşandığını kaydetti. Ancak, bu problemin çözülerek öğretmenlere gerekli ödemelerin yapılacağı duyuruldu. Bakan, öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili sorunların şu anda çözüme kavuşturulduğunu ve öğretmenlerin ödemelerinin en kısa sürede yapılacağını belirtti.

SURİYE'DEKİ EĞİTİME DESTEK

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüş sürecini İçişleri Bakanlığından aldıkları veriler ışığında sürekli takip ettiklerini vurgulayan Tekin, dönüş sayılarına göre tedbirler alacaklarını belirtti.

Suriye'deki eğitim-öğretim süreçlerine de destek vereceklerini dile getiren Tekin, Dışişleri Bakanlığı üzerinden program oluşturma, öğretmen yetiştirme ve diğer konularda üzerlerine düşeni yapacaklarının altını çizdi.

Bakan Tekin, son rakamlara göre, 900 bine yakın Suriyeli öğrencinin, Türkiye'de eğitim gördüğünü de bildirdi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MAAŞ OLAYI

Tekin, ücretli öğretmenlerin maaşlarının neden geciktiğinin sorulması üzerine, her yıl başında dersler için bir limit belirlediklerini ve buna göre ödeme aldıklarını aktardı.

Yıl içinde tanımlanan limitin üzerine çıkabildiklerini kaydeden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerine çıkıldığı zaman Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bizim taleplerimizi karşılar. CHP'nin Anayasa Mahkemesine bütçe üzeri ödemelerle ilgili açtığı iptal davası neticesinde bizim bütçe üzerinde ödenen ücretlerle ilgili bütçe sorunu ortaya çıktı. Bu bütçe sorununu çözmeye çalıştık. Problem buradan kaynaklandı. Bu problemin bütçe kısıtı ve tasarruf tedbirleriyle ilişkisini kurmak yanlış. Bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüş durumda. İlgili yerlere kaynaklar aktarıldı, bugün veya yarın hepsi ücretlerini almış olacaklar."