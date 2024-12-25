Araştırma Görevliliği süresi başöğretmenlikte sayılmıyor

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı yönetmeliğe göre üniversitelerde akademik personel statüsünde geçen süreler uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte sayılmayacak

Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği 21 Araık 2024 tarihli Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Yönetmeliğin 12. maddesinde öğretmenlik haricindeki hangi sürelerin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte sayılacağı tek tek düzenlenmiştir.

Örneğin, Asker Öğretmenlik, ders ücreti karşılığı görevler(ücretli öğretmenlik), özel öğretim kurumlarında uzman öğreticilik gibi süreler uzman/başöğretmenlik süre hesabında dikkate alınacaktır.

Fakat yüksek öğretim kurumlarında öğretim görevlisi yada araştırma görevlisi olarak geçirilen süreler kapsama dışında bırakılmıştır.

Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapmakta iken Bakanlığın diğer hizmet sınıflarında yer alan kadrolarına atananlardan, yeniden öğretmen olarak atananların diğer hizmet sınıflarında geçen süreleri veya aylıksız izinli olduğu sürede sendikada görevli olanların bu süreleri, uzman/başöğretmenlik süre hesabında dikkate alınırken araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi statüsünde geçen sürelerin hesaplamada dikkate alınmaması büyük bir çelişki olarak durmaktadır.

MEB bu konuda bir açıklama yapması mağduriyetleri giderecektir.

Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar