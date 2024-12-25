Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi Samsun'da yakalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya platformu X üzerinden hakaret eden A.I. isimli şahıs, Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu Samsun'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarının iş birliğiyle şahsın tespit edildiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 14:18, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 14:21
Emniyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden kişi için harekete geçti. Ekipler şahsı Samsun'da yakaladı.
Haber İçişleri Bakanlığı sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu:
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal paylaşım sitesi X'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahsın A.I. olduğu tespit edilmiştir.
"Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs, Samsun'da ikamet ettiği adreste yakalanmıştır.