Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi Samsun'da yakalandı

Emniyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden kişi için harekete geçti. Ekipler şahsı Samsun'da yakaladı.

Haber İçişleri Bakanlığı sosyal medyadan şu ifadelerle duyurdu:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal paylaşım sitesi X'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahsın A.I. olduğu tespit edilmiştir.

"Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs, Samsun'da ikamet ettiği adreste yakalanmıştır.