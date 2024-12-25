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Ergün Atalay: Komisyona bir daha katılmayacağız!

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ülkenin yarısının asgari ücretle çalıştığını söyledi. İşveren ile hükümetin anlaştığını belirten Atalay, "Bu ücretin yıllık da 6 aylık da olsa kabul edilebilir bir tarafı yok." dedi. Atalay, düzenleme yapılmadığı müddetçe asgari ücret komisyonuna bir daha katılmayacalarını açıkladı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 14:40, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:12
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Ergün Atalay: Komisyona bir daha katılmayacağız!

Yeni Asgari Ücret Belirlendi: 22 Bin 104 TL

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret, yüzde 30 artışla 22.104 TL olarak açıklandı. Karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu. Toplantıya işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Burak Akkol katılırken, işçi tarafını temsil eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantıda yer almadı.

Türk-İş Başkanı Atalay'ın Tepkileri

  • Rakamdan Habersizlik: Ergün Atalay, basın toplantısında, önceki üç toplantıda herhangi bir rakamın konuşulmadığını ve açıklanan rakamdan haberi olmadığını belirtti.
  • Kabul Edilemezlik: Atalay, açıklanan rakamın kabul edilebilir bir yanı olmadığını ve işverenle hükümetin anlaşarak işçi kesimini göz ardı ettiğini ifade etti.
  • Komisyon Eleştirisi: Asgari ücret komisyonunu antidemokratik ve adil olmayan bir yapıya sahip olmakla eleştiren Atalay, bu yapının değişmediği sürece Türk-İş'in komisyona katılmayacağını söyledi.
  • İşveren ve Hükümet Kanadından Görüşler

TİSK Başkanı Burak Akkol, açıklanan yeni asgari ücretle ilgili henüz bir yorum yapmazken, Bakan Vedat Işıkhan, belirlenen ücretin hem işçi hem de işveren için dengeli bir karar olduğunu savundu.

  • Tepkiler

    • Türk-İş'in toplantıya katılmaması ve açıklanan rakama yönelik eleştirileri, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Yeni asgari ücretin insanca yaşama koşullarını sağlayıp sağlamayacağı konusu, sosyal medyada ve siyasi arenada geniş yankı buldu.

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