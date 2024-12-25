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Fiyat köpüğü eridi ikinci el araç pazarı rekora koşuyor!

2024 yılında sıfır otomobil satışları toplamda 1.3 milyon bandını zorlarken ikini el tarafında ise işlem adetleri 9 milyona dayandı. Yeni bir rekor yükleniyor ama sektör kar oranlarında yaşanan düşüşten şikayetçi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 15:08, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:08
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Fiyat köpüğü eridi ikinci el araç pazarı rekora koşuyor!

Türkiye Gazetesinden Ali Çelik'in haberine göre; Sıfır otomobil satışlarının beklentilerin üstünde gerçekleştiği 2024 yılında, ikinci el pazarında adetsel bazda yeni bir rekor kırılmak üzere. Sektörün önemli oyuncularından 2plan'nın İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür 2023'te ikinci el piyasasında oluşan fiyat köpüğünün 2024'te büyük ölçüde eridiğine dikkat çekerek, sektörle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılın ikinci yarısından itibaren ikinci el tarafında fiyatların sınırlı şekilde arttığını belirten Ülger; "Sıfır araçların daha avantajlı olduğu bir seneyi geride bıraktık. Öte yandan yıl boyunca ikinci el araç fiyatlarının yüzde 20-22 arasında arttığını görüyoruz, ancak bu artış kurdaki dalgalanmaya göre düşük kaldı diyebiliriz" dedi.

KAR ORANLARI DÜŞTÜ

Ülger bayiler ve yetkili satıcılar açısından değerlendirildiğinde hem sıfır hem ikinci elde tarafında işletme maliyetlerde yaşanan büyük artışlara rağmen, kar oranlarında ise 2023'e göre önemli ölçüde düşüş yaşandığını dile getirdi. Ülger ayrıca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu düşüşte, artan kredi maliyetleri ve stokta bekletilen araçların değer kaybı gibi unsurlar karlılığı ciddi şekilde etkileyen faktörler arasında. Diğer yandan, elektrikli araçların ikinci el pazarı ise henüz tam anlamıyla olgunlaşmasa da önümüzdeki yıllarda daha belirgin bir yapıya kavuşacağı sinyallerini en azınan görmüş olduk. Yıl sonunda Türkiye ikinci el araç pazarının yaklaşık 9 milyon adete ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bunun çoğunluğu mükerrer işlemlerden oluşacağını düşünüyoruz. Gerçek satışların, bu toplamda yaklaşık yüzde 40 pay aldığını düşünüyoruz.

YENİ YILDA FAİZLER DÜŞERSE YENİ REKORLAR GELEBİLİR

2025 yılında sıfır araç arzında bir sorun beklenmediğini vurgulayan 2plan'nın İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, bu durumun ikinci el araç piyasasını hem fiyatlandırma hem de satış açısından baskı altında tutabileceğini ifade etti. Ülgür şöyle devam etti:

Eğer sıfır araç arz tarafında olağan üstü bir durum yaşanmazsa, ikinci el araç satışlarının, 2024 yılındaki seviyelere benzer bir düzeyde seyretmesini öngörüyoruz. Türkiye sıfır otomotiv pazarı ise 1 milyon adetlik psikolojik sınırını aşmış durumda. Avrupa'daki ekonomik durgunluk, Türkiye'nin bu pazardan daha fazla araç çekmesine olanak sağlayabilir. Özellikle yılın ikinci yarısında kredi faizlerinde bir düşüş ve ekonomik göstergelerde bir iyileşme gerçekleşirse pazarın daha da büyümesi mümkün olabilir.

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