Bakan Tekin, Türkiye'de eğitim gören Suriyeli öğrenci sayısını açıkladı

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüş sürecini İçişleri Bakanlığından aldıkları veriler ışığında sürekli takip ettiklerini vurgulayan Tekin, dönüş sayılarına göre tedbirler alacaklarını belirtti.

"Dönüş sayılarına göre tedbirler alacağız"

Suriye'deki eğitim-öğretim süreçlerine de destek vereceklerini dile getiren Tekin, Dışişleri Bakanlığı üzerinden program oluşturma, öğretmen yetiştirme ve diğer konularda üzerlerine düşeni yapacaklarının altını çizdi.

'900 bine yakın Suriyeli öğrenci Türkiye'de eğitim görüyor'

Bakan Tekin, son rakamlara göre, 900 bine yakın Suriyeli öğrencinin, Türkiye'de eğitim gördüğünü de bildirdi.

Konya'daki bir okul etkinliğindeki görüntüler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tekin, Bakanlığa bağlı 65 bin okulun olduğunu hatırlattı. Bu okulların her birinde rahatsız eden olaylarla karşı karşıya kalabileceklerini söyleyen Tekin, "Bir tane okulda karşı karşıya kaldığımız problemin 65 bin okula mal edilmesi doğru değil. Biz bu tür haberler üzerine il müdürlüğümüz üzerinden gerekli incelemeleri başlatıyoruz. Soruşturma açıyoruz. Gerekli cezaları veriyoruz. İl müdürlüğümüz tarafından inceleme süreci başlatıldı. Teftişe dönüşmesi gerekirse gereğini yaparız." ifadesini kullandı.