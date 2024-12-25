Altun: Tarih, tarihin doğru tarafında duranları yazar
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Doğru duvar yıkılmaz. Tarih, tarihin doğru tarafında duranları yazar" ifadesini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 15:03, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:05
Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında izlettiği, Türkiye'nin Suriye meselesindeki politikalarının yer aldığı videoyu paylaştı.
"Doğru duvar yıkılmaz. Tarih, tarihin doğru tarafında duranları yazar"
Videoda, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in halkına zulmü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusundaki açıklamaları ve Türkiye'nin Suriye halkına yönelik destekleri yer aldı.
Fahrettin Altun, paylaşımında, "Doğru duvar yıkılmaz. Tarih, tarihin doğru tarafında duranları yazar." ifadelerine yer verdi.