Doktora programları için akreditasyon şartı
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2027 yılına kadar tüm üniversitelerin akreditasyon süreçlerini tamamlamasının hedeflendiğini açıkladı. 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'na göre, Türkiye'de akredite program sayısı 1209'a ulaşırken, en az bir akredite lisans programı bulunan üniversite sayısı 116 oldu. Yeni açılacak doktora programları için de akreditasyon şartı getirilirken, YÖK kalite odaklı anlayışı merkeze alarak uluslararası öğrenci kalitesini artırmayı hedefliyor.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2027 yılına kadar tüm üniversitelerin akreditasyon süreçlerini tamamlamasını beklediklerini açıkladı.
Özvar, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) gözetiminde kurumsal ve program
akreditasyonlarının yaygınlaştırılmasını güçlü bir şekilde teşvik ettiklerini
belirtti. Türkiye'nin yükseköğretim alanında 208 üniversite, 185 bin akademisyen
ve 7 milyonu aşkın öğrenciyle dünyada önemli bir konuma sahip olduğuna dikkat
çeken Özvar, kalite odaklı yaklaşımların üniversitelerde yaygınlaştırılmasının
önemine vurgu yaptı.
Türkiye'de akredite olan programların sayısı günden güne artarken 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'na göre 2023 YKS Kılavuzunda en az bir akredite lisans programı bulunan üniversite sayısı 116 oldu. Akredite olan toplam program sayısı ise 1209 olarak gerçekleşti. 42 üniversite, 10 ve üzerinde akredite lisans programına sahip bulunuyor. Yıllara göre bakıldığında ise üniversitelerin akredite lisans program sayısı ortalaması 2018'de yüzde 6,89 iken 2023 yılında 10,42'ye ulaştı. Bu oran 2022'de 9,46 olarak gerçekleşmişti.
Türkiye'de akredite lisans programı sayısının en yüksek olduğu üniversite,
56 programlar İstanbul Gelişim Üniversitesi olurken, onu 55 programla Sakarya
Üniversitesi, 42 programla Hacettepe Üniversitesi takip etti. Atatürk Üniversitesi
41 programla dördüncü, Ege Üniversitesi 39 programla beşinci, Erciyes Üniversitesi
35 programla altıncı, İstanbul Teknik Üniversitesi 34 programla yedinci, Başkent
Üniversitesi 33 programla sekizinci, Yıldız Teknik Üniversitesi 31 programla
dokuzuncu olurken İstanbul Medipol Üniversitesi 29 programla 10. sırada yer
aldı.
Yeni açılacak doktora programlarına akreditasyon şartı getirildi
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar yaptığı değerlendirmede Yükseköğretim Kurulu olarak önümüzdeki dönemde, bir taraftan kapasiteyi artırmaya devam ederken diğer taraftan da kalite odaklı anlayışını yükseköğretim sisteminin merkezine yerleştirme çabalarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Özvar şu değerlendirmelerde bulundu:
"Kurumsal vizyonumuzu oluşturan bütün hususlar, uygulamakta olduğumuz kalite odaklı anlayışın birer sonucudur. Üniversitelerimizde de benzer bir anlayışın hakim olmasına özel önem veriyoruz. Bu anlayışla, üniversitelerimizi kalite süreçlerine uyum sağlamaları yönünde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürekli olarak teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz.
Bu anlayışımızın bir tezahürü olarak doktora programı açmak üzere başvuran
üniversitelerimize akredite program sahibi olma şartı getirmiş bulunuyoruz.
Benzer şekilde fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezi gibi
akademik birimler kurmak için de önümüzdeki dönemde akreditasyon şartı getiriyoruz.
Bu girişimimiz yükseköğretimde kaliteyi önceleyen anlayışımızın bir yansımasıdır.
2027 yılına kadar üniversitelerimizin tamamının akreditasyon süreçlerini tamamlamasını
bekliyoruz."
"Uluslarararası öğrencilerin sayısı kadar kalitesinin de artması önceliğimiz"
Özvar, "Türkiye'nin uluslararası öğrenci çekme konusunda daha büyük rakipleri
ortaya çıkacaktır. Yükseköğretim kurumları olarak bu rekabete şimdiden hazırlanmamız
gerekmektedir. Bugün itibarıyla uluslararası öğrenci sayımız 350 bine ulaşmışsa
da bu sayıyla iftihar etmek çok doğru bir yaklaşım değildir. Uluslararası öğrenci
sayısının artması kadar uluslararası öğrencilerin kalitesinin de artmasını birinci
öncelik haline getirmemiz gerekmektedir. Eğer gerekli mevzuat altyapısı çalışmalarını
tamamlamaz, üniversiteler olarak uluslararası öğrenci hareketliliği konusunda
dünya standartlarında işlemler tesis etmezsek Türk üniversitelerinin itibarına
yönelik dünya ölçeğinde olumlu itibarımız kaybolabilir." dedi.
Akreditasyon Nedir?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı ve yükseköğretim kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir.
Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2024 Nedir?
Yükseköğretim Kurulu tarafından 2019 yılından bu yana yürütülen "Üniversite
İzleme ve Değerlendirme" çalışmaları kapsamında, üniversitelerin gelişimini
izlemek ve değerlendirmek amacıyla her yıl Üniversite İzleme ve Değerlendirme
Genel Raporu yayımlanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı belirlenen kriterlere
göre, üniversitelerin gelişimini izlemek ve değerlendirmek, üniversitelerdeki
tüm çalışmaları takip etmektir.