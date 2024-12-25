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Bankadan para çekerken belge mi istenecek? MASAK'tan açıklama geldi

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında bankadan para çekerken ya da yatırılırken belge isteneceği öne sürülmüştü. Ses getiren iddia ile ilgili MASAK'tan açıklama geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 15:15, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 15:43
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçireceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. İddiaya göre, bankadan para çekerken ya da yatırılırken paranın kaynağını gösteren bir belge gösterilmesinin zorunlu olacağı öne sürülmüştü. Ses getiren iddiayla ilgili MASAK'tan açıklama geldi.

MASAK YALANLADI

MASAK söz konusu iddiayı yalanladı. Kayıt dışı ekonomiyle, suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik çalışmaların titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonomik faaliyetlerde nakit kullanımının azalması bu açıdan arzulanan bir durum iken, Başkanlığımızca 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge istenmesi yönünde bir uygulama başlatılması söz konusu değildir."

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