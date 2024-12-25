DMM: 'Türkiye, Suriye'deki zeytin ağaçlarını söküyor' iddiası doğru değildir
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ortaya atılan, 'Türkiye, Suriye'deki zeytin ağaçlarını söküyor' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 15:43, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 16:08
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Türkiye, Suriye'deki zeytin ağaçlarını söküyor' iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntülerin, iddiaların aksine Afrin'de değil Suudi Arabistan'da kaydedildiği, aktivistler tarafından başlatılan zeytin ağacı dikme kampanyası kapsamında ağaçların dikileceği bölgeye götürülme anlarına ait olduğu belirlenmiştir. Paylaşılan görüntülerin geçtiğimiz yıllarda da benzer iddialarla sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı tespit edilmiştir. Terör örgütlerinin kamuoyunu provoke etme amaçlı yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.