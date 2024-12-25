Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e 'başsağlığı' telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşmesi nedeniyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 16:04, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 16:04
Erdoğan, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakü-Grozni seferini yapan, 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere 67 kişinin bulunduğu Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düşmüştü.