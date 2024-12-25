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Meclis'te ortak grup arayışı: Üç partinin lideri bir araya geldi

Meclis'te Saadet Partisi grubunun düşmesinin ardından, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ortak bir grup oluşturmak için bir araya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2024 16:22, Son Güncelleme : 25 Aralık 2024 16:24
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Meclis'te ortak grup arayışı: Üç partinin lideri bir araya geldi

DEVA Partisi Adana Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sadullah Kısacık, AA muhabirine, Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisinin Meclis'te yeni bir grup kurmak için çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ın Meclis'te ortak bir grup kurmak için üçlü bir görüşme yaptığını ifade eden Kısacık, daha önce de ortak bir çatı grubunun kurulmasıyla ilgili görüşmelerin olduğunu hatırlattı.

Yamalı'nın istifasıyla bu sürecin daha önemli hale geldiğini vurgulayan Kısacık, "Bu son durumla ilgili üç genel başkan da TBMM çalışmalarının ortak bir grup olarak yürütülmesi konusunda verimli bir görüşme yaptılar. Sürecin olumlu bir perspektifte yürütülmesinde mutabık kaldılar. Süreç olumlu bir şekilde ilerliyor. Ama şu anda tam olarak sonuç alınmış değil. Şu an tıkanan bir durum görünmüyor." ifadelerini kullandı.

Kısacık, "Yeni bir parti çatısı altında mı grup kurulacak?" sorusuna ise "İlkelerde anlaşıldığı takdirde her partiden oluşacak üç kişilik bir heyet, bu işin nasıl olacağını konuşacak. Teknik bir çalışmadan sonra karar verilecek ama henüz verilen bir karar yok. Şimdiye kadar bir çatı parti konuşuluyordu ama şimdi yeni bir süreç var. İlkelerde anlaşılırsa ortak teknik bir çalışma yapılacak." yanıtını verdi.

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