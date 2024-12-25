Örgüt yöneticisi ile yaptığı röportajı yayınlayan Mengü'ye dava

İstanbul'da 14 Kasım 2024'de sosyal medya hesabından hakkında kırmızı bülten kararı bulunan PYD silahlı terör örgütü yöneticisi Salih Müslim ile yaptığı röportajı paylaştığı ve bu şekilde örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen Nevşin Mengü'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Nevşin Mengü'nün sosyal medyadan paylaştığı videoda PYD silahlı terör örgütü yöneticisi ve hakkında kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Salih Müslim ile röportaj yaptığı, röportaj içeriğinde örgüt propagandası oluşturacak söz ve beyanlara yer verildiği anlatıldı.

Bölücülük faaliyetlerini yaydığı belirtildi

Hazırlanan iddianamede "şüpheli Mengü'nün, Salih Müslim'in örgütün amacı olan bölücülük faaliyetini bilinçli olarak hem meşru gösterme hem de yayma amacı taşıyan sözleri ile örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan beyanlarını yaydığı" ve videonun binlerce kez görüntülendiği kaydedildi.

İddianamede ayrıca, şüpheli Mengü'nün sunucu olarak yayında bulunurken işlenmiş bir suçu veya işlemiş olduğu bir suçtan dolayı bir kişiyi övme mahiyetinde beyanda bulunmadığı da belirtildi.

7 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Nevşin Mengü'nün "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.